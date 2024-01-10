Полицейские под руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские разоблачили жительницу Одессы в преступлении. Она обвиняется по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Об этих подробностях уведомили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Сотрудники полиции обнаружили факт активного распространения жительницей Хаджибейского района постов с изображениями вражеских флагов и солдат, а также высказываний, поддерживающих преступные действия российской федерации.

Это лицо ретранслировало публикации, в которых утверждалось, что россия вводит свои войска на собственные территории, а русские солдаты получают поклоны и молитвы за силу, огонь и победу.

Во время проведения следственных мероприятий правоохранители изъяли у нарушительницы мобильный телефон с важной информацией для следствия.

Установив наличие достаточных доказательств совершения уголовного правонарушения, полицейские под руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Это касается распространения материалов, содержащих оправдание, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и героизацию лиц, которые совершали агрессию против Украины.

Согласно закону, женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.