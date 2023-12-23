В Одесской области осудили жителя Стрюковской общины, который обокрал односельчанина.

Житель Стрюковской общины обокрал односельчанина, воспользовавшись его отсутствием дома.

Как сообщили в полиции Одесщины, вор проник в дом мужчины, повредив окно.

Сообщается, что он похитил два набора инструментов на сумму более двух тысяч гривен.

Уже после обращения потерпевшего полицейские разоблачили правонарушителя.

Известно, что вор уже успел продать похищенные вещи, но правоохранители разыскали украденное и вернули владельцу.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в краже.

Исследовав материалы и доказательства, собранные полицейскими, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание – пять лет лишения свободы.

К слову, в Харькове мужчина обворовывал автоматы с питьевой водой и получит за это немалый срок.

В Харькове полицейские разоблачили ранее судимого мужчину за обворовывание автоматов с питьевой водой и других преступлений.

Злоумышленник с 15-летним «стажем» за два месяца совершил как минимум шесть краж и мошенничество.

Известно, что вором оказался 32-летний житель поселка Кочеток.

Ранее он отбывал наказание за грабеж, воровство и мошенничество.

Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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