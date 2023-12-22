В настоящее время полицейские принимают меры по установлению местонахождение второго участника преступления и незаконно присвоенных денег.

На территории Одесской области мужчина получил обвинения в мошенничестве, придумав историю о нападении преступников с целью завладеть свыше 180 тысяч долларов. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Об этом подробнее уведомили в Главном управлении Нацполиции Одесщины.

Согласно следственным данным, работник компании, занимающейся выращиванием и продажей зерновых культур, получил 300 тысяч долларов от другой фирмы для выплаты зарплаты перевозчикам сельскохозяйственной продукции. Часть средств мужчина передал, а остальные решил присвоить.

Сговорившись с товарищем, злоумышленник отдал ему наживу в размере 182 тысячи долларов, а сам связался с руководителем и сообщил, что на него напали незнакомцы, пригрозили ножом и забрали наличные.

Собрав достаточное количество улик, следователи под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. За это преступление правонарушителю грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

В настоящее время полицейские принимают меры по установлению местонахождение второго участника преступления и незаконно присвоенных денег. Следственные действия продолжаются.

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