По информации правоохранителей, проживающий в Одессе иностранец в сотрудничестве с другими лицами предложил мужчинам-призывникам свои услуги.

В Одесской области полиция задержала мужчину, который пытался вывезти четырех призывников в Молдову за пределы пунктов пропуска. Стало известно о схеме, которую он для этого придумал. Об этом уведомили подробнее в полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, проживающий в Одессе иностранец в сотрудничестве с другими лицами предложил мужчинам, желавшим избежать мобилизации, организовать их выезд в Республику Молдова. Для нахождения заинтересованных лиц использовался популярный мессенджер, а стоимость услуг составила 4500 долларов. Тысяча долларов передавалась как аванс на счет организаторов, а остальные платили непосредственно перед пересечением границы.

Во время задержания мужчины, который выглядел таксистом, он доставлял четырех мужчин призывного возраста в один из приграничных населенных пунктов. Ему было доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, за что ему грозит заключение до девяти лет с конфискацией имущества.

Кроме этого, во Львове военные контрразведчики СБУ задержали врача-хирурга, который был членом районной военно-врачебной комиссии. Его поймали "на горячем", когда он пытался получить взятку за подписание фиктивной справки о "наличии тяжелых диагнозов" для уклоняющегося.

Проведенные расследования показали, что на основании сфабрикованных выводов этого врача его подельники из военно-врачебной комиссии готовили недействительные документы о непригодности призывников к военной службе.

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