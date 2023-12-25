В настоящее время рассматривается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В Одесской области водитель насмерть сбил двух женщин. Так, в селе Косы Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. О трагическом событии подробно сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на двух женщин, шедших вдоль дороги. Обе пострадавшие получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия еще до приезда автомобиля скорой помощи.

Предварительное расследование правоохранителей установило, что водитель, находясь за рулем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственно оперативная группа ГУНП в Одесской области и СОГ Подольского районного управления полиции работает на месте происшествия и изучает все остальные детали трагедии.

В настоящее время рассматривается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, что привело к гибели нескольких человек) и задержанию водителя в соответствии с процессуальными нормами.

Полиция выражает призыв водителям воздерживаться от сидения за руль в состоянии опьянения, поскольку это может иметь непоправимые последствия.

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