Это правонарушение квалифицируется по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В городе Одесса правоохранители задержали злоумышленника, атаковавшего клиента магазина "АТБ" на улице Василия Стуса, нанеся ему ножевое ранение в живот. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Согласно расследованию полиции, местный житель обратился к приезжому с просьбой приобрести для него алкогольные напитки, но получил отказ.

Это привело к конфликту и затем к физической стычке. Во время ссоры одессит ударил приезжего ножом в живот и скрылся. Полицейские задержали злоумышленника на соседней улице и изъяли возможное оружие, направленное на экспертизу.

Во время допроса преступник в совершенном признался, объяснив свой поступок возмущением действиями потерпевшего, который вместо того, чтобы работать, выпрашивал выпивку и еще ругался в ответ. Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, что создает угрозу жизни на момент его совершения.

Это правонарушение квалифицируется по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Подозреваемый был задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и следователи просили избрать к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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