Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В городе Одесса задержали женщину, подозреваемую в фальсификации документов и продаже чужой квартиры за 38,5 тысяч долларов. По информации, обнародованной Главным управлением Национальной полиции Одесской области, ей может грозить лишение свободы с конфискацией имущества.

По результатам следствия, в 2019 году после смерти владельцев квартиры на улице Торговой женщина и ее сообщник подделали договор купли-продажи. Согласно этому документу, право собственности на недвижимость перешло на дочь усопших. Женщина выступила в роли наследницы, подделав паспорт и карточку налогоплательщика на имя дочери.

Следствием этого ей удалось выставить квартиру на продажу на одном из интернет-порталов. Жительница Одессы отозвалась на объявление, и подозреваемая представилась как владелица недвижимости, показав фальсифицированные документы, сообщила полиция.

"Одесситка, которую ввели в заблуждение, приобрела квартиру за 38,5 тыс. долларов США и поселилась в ней. Однако через некоторое время в дом умерших родителей появилась настоящая дочь. Обнаружив незнакомку в квартире, она обратилась к стражам порядка, - говорится в сообщении.

Женщине предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, также проводятся расследования по установлению соучастника преступления.

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