Полицейские установили, что житель Одессы организовал мошенническую схему, привлекая к ней двух своих знакомых.

В Одесской области правоохранители задержали лиц, выдавших себя за волонтеров и предоставивших 130 тысяч гривен пожертвований на воображаемый автомобиль для Вооруженных Сил Украины и горючее. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Полицейские установили, что житель Одессы организовал мошенническую схему, привлекая к ней двух своих знакомых. Злоумышленники, выдавая себя за находящихся за рубежом волонтеров, совершали звонки представителям местной власти, духовенства, волонтерских организаций, утверждая, что намечают передать бесплатно внедорожник для нужд Вооруженных Сил Украины и даже готовы лично доставить его в необходимый пункт назначения. В дальнейшем, общаясь с потенциальными жертвами, они просили деньги на горючее или ремонт, утверждая, что это необходимо для того, чтобы транспорт добрался до пункта назначения.

Чтобы устранить какие-либо сомнения в благотворительных намерениях аферистов, во время телефонных разговоров они создавали впечатление, что автомобиль уже в пути – шум загруженной дороги, сигналы транспортных средств и т.д.

Таким образом, «благотворителям» удалось обмануть 6 доверчивых граждан и завладеть их деньгами в размере более 130 тысяч гривен. Собранные средства они снимали с банковских счетов, распределяли между собой и использовали на собственные нужды, прекратив любые связи с потерпевшими. Не дождавшись обещанного автомобиля, обманутые граждане обратились в полицию.

При поддержке батальона полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Одесской области полицейские задержали правонарушителей в порядке, установленном законом. Во время проведенных санкционированных обысков правоохранители изъяли у фигурантов деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, являющиеся предметом интереса для следствия.

Мужчинам предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса. За эти преступления им грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества. Двоих содержат под стражей во время следствия, третьего перевели под домашний арест.

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