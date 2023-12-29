В Одессе во время вражеской атаки возникли пожары, что известно о последствиях.

Вечером, 28 декабря, вражеская армия запустила ударные дроны по Одесской области, обломки сбитого беспилотника повредили многоэтажку, возник пожар.

Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, специалисты оперативно прибыли на место ЧП, данные о пострадавших уточняются.

15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии.

Утром, 29 декабря, россияне запустили ракеты.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України, серед постраждалих у Одесі - дитина.

Через ворожий ракетний удар по Одесі одна людина загинула.

Как сообщили в ОВА, в Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

Напомним, в Днепре произошло несколько пожаров в результате атаки 29 декабря.

В Днепре вблизи мест попадания приостановили движение общественного транспорта. На перекрестках работают регуляторы.

В результате утренних ракетных обстрелов повреждения жилой инфраструктуры и пострадавшие в Новомосковске, сообщает мэр города

Как сообщил мэр Филатов, в результате ракетных ударов по Днепру есть погибшие и раненые.

"Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", - говорится в сообщении.

Также известно, что в Днепре отменили новогодние мероприятия для детей из-за массированных ракетных обстрелов города.

Из-за ракетного удара в Днепре поврежден роддом. - в здании медучреждения выбиты окна.

Последние новости Украины:

Есть раненые и погибшие после страшной ракетной атаки: много "прилетов".

Страшные взрывы гремят в Киеве: россияне избивают ракетами.

Названы населенные пункты, находящиеся под угрозой захвата РФ.