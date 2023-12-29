Вечером, 28 декабря, вражеская армия запустила ударные дроны по Одесской области, обломки сбитого беспилотника повредили многоэтажку, возник пожар.
Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, специалисты оперативно прибыли на место ЧП, данные о пострадавших уточняются.
15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.
Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии.
Утром, 29 декабря, россияне запустили ракеты.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України, серед постраждалих у Одесі - дитина.
Через ворожий ракетний удар по Одесі одна людина загинула.
Как сообщили в ОВА, в Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.
Напомним, в Днепре произошло несколько пожаров в результате атаки 29 декабря.
В Днепре вблизи мест попадания приостановили движение общественного транспорта. На перекрестках работают регуляторы.
В результате утренних ракетных обстрелов повреждения жилой инфраструктуры и пострадавшие в Новомосковске, сообщает мэр города
Как сообщил мэр Филатов, в результате ракетных ударов по Днепру есть погибшие и раненые.
"Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", - говорится в сообщении.
Также известно, что в Днепре отменили новогодние мероприятия для детей из-за массированных ракетных обстрелов города.
Из-за ракетного удара в Днепре поврежден роддом. - в здании медучреждения выбиты окна.
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