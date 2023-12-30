В Одессе простились с военным, погибшим в Запорожье. Так, в Одессе состоялось прощание с бойцом Национальной гвардии и сотрудником коммунального учреждения "Муниципальная стража" по имени Александр Данилов. Боец до конца оставался верен военной присяге, мужественно исполнял свой военный долг и верил в Победу Украины. Об этом сообщили в Одесском горсовете и показали кадры по прощанию с умершим защитником.

Мужчина потерял жизнь вблизи села Роботино в Запорожской области. С февраля 2022 года Александр Данилов был частью Добровольческого формирования терробороны Одессы, работая одновременно в коммунальном учреждении "Муниципальная стража". В мае 2023 года Александр Данилов был мобилизован в состав Национальной гвардии Украины, сообщил городской совет.

Подчеркивается, что во время полномасштабного вторжения российских войск на фронте погибли семь сотрудников "Муниципального караула".

Сегодня Одесса прощалась с Александром Даниловым, признанным героем. Александр Данилов отдал свою жизнь на фронте вблизи села Роботино в Запорожской области.

"Проклятая война забирает лучших. Тех, кто должен развивать нашу страну, создавать семьи и жить! Вечная и светлая память всем павшим в российско-украинской войне!" – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.