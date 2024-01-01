Уже в сбитом состоянии дроны в Одессе достигали земли и или попадая в здание создавали мощную взрывную волну, которая разрушала объекты вокруг.

В ночь с 31 декабря на 1 января, армия российской федерации атаковала город и область "Шахедами". Отмечено, что несколько групп ударных дронов отправились из Николаева и акватории Черного моря в направлении Одессы, сообщили Воздушные силы. В результате ночной атаки со стороны россии, в Одессе есть один погибший человек и многочисленные травмированы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Также было зафиксировано попадание обломков сбитых дронов, что привело к пожарам в жилых домах разных частей города. Все нужные службы работают на месте событий.

По информации главы областной власти Олега Кипера, на момент четырех утра один человек погиб, а восемь получили ранения, и трое из них госпитализированы.

Силы обороны сообщили, что в ходе ночной атаки сбили около 30 ударных беспилотников над Одесской областью. Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга, сообщила, что в общей сложности наблюдалось пролет более шести десятков беспилотников, из которых более половины было уничтожено.

В результате атаки нарушена портовая инфраструктура, с попаданием в один из припортовых терминалов и вспышкой пожара, который удалось быстро обуздать. Повреждены по меньшей мере три многоквартирных высотных дома, три частных здания и хозяйственные постройки в результате падения сбитых беспилотников.

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