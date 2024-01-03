В городе Одесса возник скандал из-за воспроизведения российской музыки. Заинтересованный гражданин решил выяснить, когда поклонники российского контента решат прекратить его слушать. К сожалению, после почти двух лет войны не все украинцы понимают, почему важно воздерживаться от связей с российской федерацией.

Местный телеграмм-канал распространил соответствующее видео с улиц Одессы.

В видео изначально показано, как любители русской музыки посоветовали мужчине, выразившему свое замечание, пойти "домой". В ответ он резко заметил, что находится в собственном городе, и лучше им самим пойти домой.

Кажется, что уличная музыкант исполняла русскую песню, на что мужчина высказал свое замечание. Однако слушатели этого контента вступились за нее. Гражданин заявил, что не хочет слышать это, гуляя по городу.

"Вам ракет не хватает? К какому прилету вы будете слушать эту х**ню? Пока рядом не у?бе?, – эмоционально высказался парень.

Также он добавил, что считал, что "музыка вне политики", но его убедили в обратном, когда рядом с ним упала российская ракета. После этого видео обрывается. К сожалению в комментариях под видео были комментарии от тех, кто занимает циничную позицию – "какая разница, что слушать". Хотя было много тех, кто поддержал мужчину.

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