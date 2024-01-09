В Одесской области пенсионерка получила обвинительный приговор, стало известно, что она натворила.

Пенсионерка в прошлом году присвоила сумочку, которую владелица забыла возле супермаркета.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

В кошельке было более сорока тысяч гривен и телефон. Сотрудники полиции в течение суток раскрыли дело и задержали злоумышленницу.

Пенсионерка считала, что нашла сумку, а не похитила.

Женщина рассказала, что деньги и телефон спрятала у места, где нашла сумку, чтобы впоследствии забрать. Остальное найдено оставило во дворе многоэтажного дома.

Суд квалифицировал действия фигурантки по ч. 4 ст. 185 УК Украины, речь идет о похищении имущества в условиях военного положения.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы по испытанию сроком в один год.

Обвиняемая должна периодически отмечаться в отделении полиции и сообщать об изменениях по месту жительства.

К слову, на Закарпатье суд оштрафовал женщину из-за беременности ее дочери, стало известно, сколько должна заплатить украинка.

в постановлении суда указано, что на женщину было вынесено постановление о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ссылаясь на протокол полиции, админматериалы составили потому, что несовершеннолетняя дочь женщины была на восьмом месяце беременности.

Возраст дочери в постановлении не произнесен.

На заседание суда женщина не пришла.

Раньше на женщину составляли админматериалы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, тогда ее сын пропускал занятия в школе.

Суд назначил женщине 850 грн штрафа и обязал уплатить 537 грн судебного сбора.

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