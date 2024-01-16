В течение года эта группировка проникала в дома пенсионеров, переживших преследования и гонения нацистов.

На Одесской области задержали преступную группировку, которой предъявлено подозрение в совершении разбойных нападений и ограблении пенсионеров, получавших материальную помощь от благотворительных фондов. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По следствию, в течение года эта группировка проникала в дома пенсионеров, переживших преследования и гонения нацистов во время Второй мировой войны, и совершала грабежи. Организатором группы был гражданин Молдовы, а другие участники – жители Одессы и Одесского района. Группа собирала информацию о состоянии пострадавших, включая бывшую сотрудницу благотворительного фонда.

Пятеро участников преступной группировки задержали во время нападения на 85-летнюю одесситку, которую обокрали ночью, используя маски, пистолет и другое спецоборудование. Бывшая сотрудница благотворительного фонда, которая была частью группы, была обвинена в подаче информации о потенциальных жертвах.

Подозреваемым предъявлены обвинения по разным статьям Уголовного кодекса Украины, вероятное наказание которого может достигать 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все пятеро задержанных находятся под стражей. Правоохранители также расследуют их возможную причастность к другим разбойным нападениям в области, совершенным с 2017 года.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе мужчина напал с ножом на посетителя супермаркета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области случилась трагедия на дороге, полиция сообщила детали.

Также писала Politeka, в Одесской области мужчина придумал хитрую схеу, чтобы заработать на ухилянтах.