Уже сейчас готовы обучать женщин, и школы для обучения уже существуют в Одессе.

В городе Одесса возникла проблема с недостаточным количеством водителей для автобусов, полученных от города-побратима Регенсбург. Дело в том, что нехватка мужчин возникла из-за мобилизации, вызванной нападением россии на Украину.

Сообщается, что вместо необходимых 18 водителей доступны только семь. Городской совет сейчас в отчаянии из-за нехватки работников, поэтому выразил готовность искать и обучать женщин для решения этой проблемы.

Отмечается также, что город Одесса получил десять автобусов от немецких партнеров, также ведутся переговоры о возможности получения подобного транспорта от Стамбула. Однако возникла проблема с обеспечением достаточного количества водителей, особенно потому, что часть из них ушла на фронт.

Мэр города Геннадий Труханов отметил, что пытается привлечь женщин для обучения и работы водителями этих транспортных средств. Сейчас в городе только семь водителей, которые готовы выйти на маршрут, но для полноценной эксплуатации необходимо 18 водителей.

Мэр также отметил, что партнеры из Регенсбурга и Берлина готовы обучать водителей и школы для обучения уже существуют в городе Одесса. В случае успешного запуска маршрута город планирует рассматривать кандидатов на должность водителей, включая женщин.

Источник: Суспільне.

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