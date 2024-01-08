В Одесской области чиновник Укртрансбезопасности разоблачен на коррупции. Так, старший государственный инспектор Управления Укртрансбезопасности в Одесской области разоблачен на получении неправомерной выгоды. подробности были сообщены пресс-службой Офиса генерального прокурора.
Следствие сообщило, что государственный инспектор изобрел коррупционную схему для получения неправомерной выгоды за пропуск перегруженных транспортных средств, уклонение от мобильных постов контроля и непривлечение к административной ответственности.
В рамках этой схемы "тариф" составлял 1000 гривен за каждый якобы перегруженный автомобиль. По этим действиям чиновник разрешил проезд 22 грузовикам с зерном, избегая габаритно-весовых комплексов Укртрансбезопасности.
Государственный инспектор был задержан, когда он получал взятку в размере 7 тысяч гривен, дополнительно он получил 15 тысяч гривен в конце прошлого года.
В настоящее время рассматриваются вопросы уведомления о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Досудебное расследование ведут следователи ТУ ГБР в Николаеве, оперативное сопровождение – УСС в Одесской области ДСР Нацполиции Украины. Важно отметить, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Последние новости Украины:
Напомним, в Одессе мужчина напал с ножом на посетителя супермаркета.
Как сообщала Politeka, в Одесской области случилась трагедия на дороге, полиция сообщила детали.
Также писала Politeka, в Одесской области мужчина придумал хитрую схеу, чтобы заработать на ухилянтах.