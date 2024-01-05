Организаторам схемы, которые сейчас скрываются в Приднестровье, планируют предъявить обвинение при отсутствии в суде.

Совместно со спецслужбой Молдовы, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала криминальную группу, которая незаконно вывозила военнообязанных через Одесскую область в непризнанное Приднестровье. Об этом подробно сообщили в СБУ.

По данным следствия, эта группа действовала в пользу российской федерации, организуя нелегальные переправки военнообязанных за пределы Украины. Маршрут "трафика" включал проход с территории Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, а затем в Молдову, со стоимостью услуг до 5 тысяч долларов.

Злоумышленники доставляли своих "клиентов" до границы с непризнанным Приднестровьем, а затем проводили их лесными тропами, обходя контрольно-пропускные пункты. Двух участников группы задержали в Молдове, когда они сопровождали военнообязанных, и еще двоих обнаружили в Одессе, готовя к отправке за границу потенциальных призывников.

Организаторами этой криминальной схемы являются двое жителей непризнанного Приднестровья с украинскими и молдавскими паспортами, которые находятся во влиятельной зоне российских спецслужб.

Группа использовала специализированные Telegram-каналы для поиска "клиентов", которые хотят избежать мобилизации в Украине. С целью конспирации участники группы требовали от уклоняющихся рассчитываться за их услуги через собственные криптогаманцы.

Все участники этой группы ожидают подозрения по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Организаторам схемы, которые сейчас скрываются в Приднестровье, планируют предъявить обвинение при отсутствии в суде.

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