Так, СБУ разоблачила на «откатах» заместителя городского головы, начальника управления ЖКХ местного общества в Одесской области.
Как сообщила прессслужба СБУ, за взятку чиновник обещал бизнесменам победу в «строительном» тендере, финансировавшемся из бюджета города.
Взятка составляла 10% от общей суммы подряда.
За отказ платить «откат» – чиновник грозился создать бизнесменам искусственные проблемы при рассмотрении и согласовании тендерной документации.
СБУ задокументировали факт вымогательства чиновником денег за разрешение на ремонт в помещениях мобилизационного отдела горсовета.
Чиновника поймали с поличным, при получении всей суммы взятки.
Сообщается, что должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Продолжается расследование, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
К слову, в Одессе предатель на "зарплате" из России хотел баллотироваться в Раду, ему грозит пожизненное.
фигурант занимался раскруткой своего образа как кандидата в народные депутаты.
В частности, он поступил в местную организацию, которая занимается вопросами экологии и разместил политическую рекламу на пассажирских автобусах.
В СБУ сообщили, что деньги на "проекты" выделены российской спецслужбой. Также он также пригласил себе "зарплату" в 5,5 тыс. долларов ежемесячно.
Российский агент хотел обнаружить локации ПВО и береговой обороны города.
К счастью, СБУ задержала фигуранта «с поличным».
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