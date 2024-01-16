В Одесской области фельдшер скорой помощи был осужден за шпионаж в пользу российских оккупантов. Более того, на суде его работа на России была объяснена тем, что он как бы "политикой не интересовался". Об этом в приговоре Болградского районного суда Одесской области идет речь в приговоре Болградского райсуда Одесской области.

Согласно материалам суда, фельдшер, работавший в центре экстренной медицинской помощи, начал свою деятельность в пользу России летом 2022 года, передавая оккупантам важные военные данные, включая информацию о расположении ВСУ, маршрутах перемещения военной техники и другие стратегические детали. Он также сообщил российской стороне о местонахождении школы, где находились украинские военные.

Факты шпионажа стали известны благодаря службе безопасности, которая задержала фельдшера. Во время судебного процесса обвиняемый отвергал все обвинения, утверждая, что он был избит и вынужден давать признание.

"Он аполитичный человек, всю жизнь работал, при этом политическая жизнь страны его никогда не интересовала, агрессию рф он не поддерживает, родственников в россии он не имеет. Также отметил, что не контактировал со службами рф, признательные показания из него "выбивали" работники СБУ, он никогда не пользовался каналом "РЫБАРЬ". Также в следственном изоляторе ему стало известно, что на территории Украины этот канал был заблокирован с начала агрессии, поэтому он даже при желании не мог им пользоваться", - говорится в свидетельстве подозреваемого.

Суд принял решение признать его виновным по статье 111 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 15 годам лишения свободы.

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