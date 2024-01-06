В начале лечения ребенку поставили ложный диагноз и лечили от "бронхита" в районной больнице.

В медицинском заведении Одесской области врачи успешно спасли жизнь шестимесячному ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной детской клинической больницы. Стало известно, что ребенок проглотил приросшую к пищеводу пружину.

В начале лечения ей поставили ложный диагноз и лечили от "бронхита" в районной больнице.

Применяя метод эндоскопии в отделении инструментальных методов исследования и лечения, врачи извлекли посторонний предмет из пищевода малыша. Еще две недели перед госпитализацией в областную детскую больницу ребенка амбулаторно лечили от бронхита и пневмонии в районной больнице.

За этот период пружина почти полностью вросла в стенку пищевода, но после госпитализации удачно удалили эндоскопически. Медицинский персонал определил постороннее тело на уровне средней трети пищевода вблизи дуги аорты и вовремя вмешался, избавив ребенка от необходимости проведения сложной хирургической операции и снизив риски для его жизни.

Стоит напомнить, что врачи спасли также военного, у которого обнаружили рак прямой кишки IV стадии с опухолями в печени. Ситуация была сложной, поскольку обнаружили онкологию на поздней стадии. Из-за больших рисков медики предложили мужчине медицинскую эвакуацию за границу, однако он отказался.

Тогда врачи разработали для мужчины длительный план лечения, который занял 8 месяцев и согласились провести операцию.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе мужчина напал с ножом на посетителя супермаркета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области случилась трагедия на дороге, полиция сообщила детали.

Также писала Politeka, в Одесской области мужчина придумал хитрую схеу, чтобы заработать на ухилянтах.