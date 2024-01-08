В ОВА Одесчины рассказали, переходит ли на дистанционную форму обучения область.

Одесситам рассказали, отправят ли школьников из-за непогоды на дистанционное обучение.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер назвал даты, когда Одесщина перейдет на дистанционку.

"9 и 10 января переходим на дистанционный формат занятий во всех учебных заведениях области. Подписал соответствующее распоряжение, - сообщил Кипер в Телеграмм.

Также глава ОВА добавил, что заведения будут работать в режиме дежурных групп.

О возобновлении очного образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

"Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Однако, уважаемые родители, если есть такая возможность - оставьте детей дома. Все эти рекомендации на период ненастья», - резюмировал Кипер.

Напомним, Министерство энергетики Украины срочно обратилось к украинцам с актуальной информацией о ситуации в энергосистеме на фоне существенного снижения температуры.

В Минэнерго напомнили, что очень важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 часа).

Однако при значительном росте потребления возможен незначительный дефицит объемом от 1 до 3% от суточного потребления.

Для его покрытия есть нужные инструменты.

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