В Одесской области было перекрыто движение одной трассой, жители сотни населенных пунктов сидят без света.

Во вторник, 9 января, из-за непогоды в Одесской области временно ограничено движение одной трассой, приводя к перебоям в транспортном сообщении. Отмечено, что 191 населенный пункт остается без электроснабжения на 08:00. Газо-, водо-, теплоснабжение функционируют в штатном режиме. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

До сих пор продолжается ограничение движения грузового транспорта и автобусов по трассе М-13 – Кропивницкий – Кишинев, с границей между Кировоградской и Одесской областями.

Движение на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск возобновлено после его временного перекрытия на участке в Николаевской области. Остальные автодороги в области работают в штатном режиме.

По информации представителя областной администрации, в Одесской области насчитывается 415 пунктов несокрушимости, еще 397 готовы развернуть в случае необходимости.

Также в результате неблагоприятных погодных условий в Белгород-Днестровском районе Одесской области ветрогенератор был завален. В настоящее время работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются во всех регионах, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Все службы работают в усиленном режиме. Энергетики постепенно возвращают свет в дома украинцев.



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