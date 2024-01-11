Продолжается расследование для определения обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Совместно Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) раскрыли обширную коррупционную схему, действующую в Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области. Подробности были сообщены в пресс-службе СБУ.

Выявлено, что за взятки в размере 3,5 тыс. долларов судья принимал решение, что позволяло мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и выезжать за границу.

В сговоре приняли участие сотрудники суда и посредники. По предварительным данным следствия, преступная схема функционировала с апреля 2022 года, за этот период издано более 1000 неправомерных решений в пользу военнообязанных.

Механизм действия схемы предусматривал принятие судом неправомерных решений, искусственно определявших место жительства несовершеннолетних детей по указанным мужчинам. Это давало право призывникам уклоняться от мобилизации и уезжать за границу.

Для реализации схемы был привлечен адвокат, который искал клиентов и выступал в качестве посредника для передачи неправомерной выгоды.

Фигуранты размещали объявления в соцсетях "Инстаграмм" и "Фейсбук" для нахождения уклонян. СБУ и НАБУ задокументировали получение неправомерной выгоды одним из судей.

Продолжается расследование для определения обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности. По этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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