Руководитель одного из филиалов Государственного предприятия "Леса Украины" организовал схему незаконной наживы в Одесской области

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) представили подозрение руководителю одного из филиалов Государственного предприятия "Леса Украины". Он нанес ущерб экологии на 145 миллионов гривен. Подробности были сообщены пресс-службой Государственного бюро расследований.

Руководитель одного из филиалов Государственного предприятия "Леса Украины" организовал незаконную рубку деревьев на территории Национального природного парка в Одесской области. Это должностное лицо, нарушая законодательные нормы, незаконно выдавая лесорубные билеты своим подчиненным, разрешало вырубку деревьев в лесах Одесской области под прикрытием санитарного оздоровления леса.

В результате этой схемы в течение 2022-2023 годов на территории более 200 гектаров природно-заповедного фонда парка было незаконно вырублено более полутора тысяч дубов, ясеней и акаций.

Экспертизы подтвердили, что действия должностного лица привели к нанесению ущерба государству на сумму более 145 миллионов гривен.

Пока фигуранту предъявлено подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

Рассматривается вопрос об аресте имущества должностного лица для обеспечения компенсации нанесенного ущерба государству.

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