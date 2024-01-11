Сотруднику Районного военного комиссариата и службы призыва предъявлено подозрение в злоупотреблении влиянием.

Работники Государственного бюро расследований Украины (ДБР) сообщили о подозрении работнику Белгород-Днестровского Районного военного комиссариата и службы призыва, который, за полученное вознаграждение, оказывал помощь военнообязанным мужчинам во избежании мобилизации. Подробности о преступной схеме сообщили в пресс-службе ДБР.

За определенную сумму в 2 тыс. долларов США он производил "клиентам" документы, утверждавшие их непригодность к военной службе, а за 3 тыс. долларов США давал возможность мужчинам выйти из военного учета.

Документирован факт получения работником военкомата 7 тыс. долларов США за снятие с военного учета трех человек.

В настоящее время работники ДБР проводят обыски на рабочем месте фигуранта и устанавливают полный перечень лиц, причастных к этому делу, включая других должностных лиц. Также определяются лица, которые могут являться клиентами подозреваемого.

Сотруднику Районного военного комиссариата и службы призыва предъявлено подозрение в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Вопрос об избрании ему меры пресечения находится на рассмотрении. Процессуальное руководство осуществляется Белгород-Днестровской специализированной прокуратурой в области обороны Южного региона.

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