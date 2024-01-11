Исчезли подвесные вазоны с цветами, которые украшали памятник погибшим военнослужащим ВСУ, а также получили повреждения баннеры с изображениями героев.

Два юноши из города Раздельная в Одесской области были направлены в суд за похищение цветов и повреждение баннеров с военными на Аллее Славы. Об этом подробнее сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в городском парке, где исчезли подвесные вазоны с цветами, которые украшали памятник погибшим военнослужащим ВСУ, а также получили повреждения баннеры с изображениями героев. По данным полиции Одесской области, виновники событий – двое молодых людей из Раздельнянского и Белгород-Днестровского районов.

"По следственным данным, один из молодых людей, будучи в нетрезвом состоянии во время отдыха в парке, похитил несколько вазонов с цветами, намереваясь подарить их своим подругам. В то же время его товарищ решил повредить несколько баннеров с хулиганскими мотивами", – говорится в сообщении полиции.

Обоих молодых людей обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 185 и ст. 173 Уголовного кодекса Украины. За подобные действия им грозит уголовная и административная ответственность.

Стоит отметить, что подобный случай произошел в Коломне на Иванофранковщине. У стелы погибшим защитникам неизвестный разбросал цветы и лампадки. Правоохранители обнаружили запись с камер видеонаблюдения.

Это помогло установить личность отброса, который позволил себе пренебрегать погибшими защитниками Украины. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Свои действия правонарушитель объяснить не смог.

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