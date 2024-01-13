Предварительные оценки свидетельствуют, что ущерб от таких действий составляет около 767 миллионов гривен.

Эксдиректор парка стал обвиняемым по двум статьям Уголовного кодекса. После действий прокуратуры в государство вернули 4,4 миллиона гривен, которые были незаконно израсходованы Нижнеднестровским национальным природным парком на приобретение недостроенного объекта на берегу Днестра. Подробности сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Одесская областная прокуратура сообщила, что эти средства были выделены из бюджета на покупку офисного здания для администрации и сотрудников парка. Однако во время проверки оказалось, что приобретенный объект не имел никакого отношения к указанной цели.

Одесский апелляционный суд признал договор купли-продажи недействительным и назначил возмещение 4400000 гривен в пользу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В настоящее время рассматривается обвинительный акт в отношении эксдиректора парка, который может быть наказан за часть 2 статьи 210 и часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому в уклонении от уплаты налогов и других финансовых нарушениях уже избрана мера пресечения в виде залога в размере более 121 миллиона гривен.

По версии следствия руководитель одной из компаний изготовил план, направленный на уклонение от уплаты налогов и других финансовых махинаций.

Среди этих действий было внедрение товаров за наличные деньги без их отражения в учете и финансовой отчетности предприятия. Предварительные оценки свидетельствуют, что ущерб от таких действий составляет около 767 миллионов гривен.

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