Представитель военкомата подтвердил на суде, что подсудимый действительно уклонился от мобилизации и подал соответствующее заявление.

В Южном городском суде Одесской области осудили мужчину за отказ от мобилизации. Согласно материалам суда, в апреле 2023 года мужчину сочли годным для службы в армии, но он категорически отказался получить повестку для направления в воинскую часть. Подробности изложены в приговоре Южного городского суда Одесской области.

На судебном заседании мужчина отказался признать свою вину и выражать раскаяние за свои действия. По своему утверждению он является моряком и должен работать на море для обеспечения своей семьи. Также он заметил, что отказался от призыва, а не от мобилизации.

Представитель военкомата подтвердил на суде, что подсудимый действительно уклонился от мобилизации и подал соответствующее заявление. Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы, но наказание было заменено испытуемым на 2 года. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

Стоит напомнить, что в Тернополе предприниматель, получивший повестку, решил уехать в Карпаты. Во время суда мужчина отверг обвинения и утверждал, что он не уклонился от призыва в Вооруженные силы Украины. Он пояснил, что после получения повестки отправился во Львовскую область, где, по его словам, заболел. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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