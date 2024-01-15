По данным открытого уголовного производства, ему инкреминируют по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Вечером 13 января в Одесской области мужчину убили пулями из автоматического оружия. Военного, служащего в Одессе, задержали по подозрению в убийстве 30-летнего жителя Балты Одесской области. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Поводом для конфликта стал земельный участок со старым домом, недавно приобретенный погибшим. На эту недвижимость тоже претендовала соседка, предлагавшая ему ее выкупить. Житель Балты отказал ей в этом, возможно, в грубой форме.

Согласно информации журналистов, старший сын женщины, военный и служащий в Одессе, приехал в Балту в тот вечер и, вероятно, вернулся в часть. Там его и задержали по подозрению в убийстве.

Следствие установило, что убийство произошло после 22:40. Неизвестный мужчина вызвал 30-летнего жителя Балты из-за домофона по поводу возможности сделать копию ключей. Муж вышел на улицу, и примерно через 15 минут его тело, с ранением головы, было найдено соседом.

Указывая на гильзу, найденную на месте, выходит, что мужчину убили пулями из автоматического оружия калибра 5,45. По данным открытого уголовного производства по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) - карается лишением свободы до пятнадцати лет.

Источник: Думська.

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