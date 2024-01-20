Задержанному было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, судьи рассматривают вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В городе Одесса задержан предприниматель, подозреваемый в требовании взятки от военнослужащего Вооруженных Сил Украины за помощь в получении статуса инвалида для его матери, которая имеет онкологическое заболевание. Об этом более подробно сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По информации следствия, генеральный директор частного предприятия требовал взятку в размере 1000 долларов от военнослужащего. Указанная сумма должна гарантировать поддержку в процессе получения документов об инвалидности для матери с онкологией.

"Подозреваемый ссылался на свои контакты с лицами, которые имели полномочия выдавать такие справки, предоставляя возможность освободиться от военной службы из-за обязанностей по уходу за инвалидной матерью", — говорится в официальном сообщении.

Мужчину задержали при получении денег – 1000 долларов. Кроме суммы взятки, у него были изъяты 5 200 евро, 14 200 долларов и 1000 гривен, копии медицинских документов людей, связанных с увольнением с военной службы, мобильный телефон и другие предметы.

Задержанному было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Судьи рассматривают вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно законодательству, мужчину может ожидать наказание в виде до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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