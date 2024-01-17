В бюджете программы предусмотрено 20 миллионов гривен, что позволит оказать помощь тысяче человек.

В Одессе приняли решение предоставить денежную помощь для горожан. Примечательно, что денежную помощь могут получить только две категории жителей Одессы. Изменения в городскую программу социальной поддержки были приняты депутатами Одесского горсовета на внеочередной сессии 17 января.

Так, с начала 2024 года жители Одессы, мобилизованные или заключившие контракт с Вооруженными силами Украины, получат возможность получить материальную помощь из городского бюджета.

Сумма единовременного пособия составляет 20 тысяч гривен. В бюджете программы предусмотрено 20 миллионов гривен, что позволит оказать помощь тысяче человек.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что решение принято с целью поддержки не только мобилизованных граждан, но и тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами после 1 января 2024 года. Процесс оказания помощи будет автоматизирован и начнется сразу же после зачисления средств на счет воинской части.

Напомним, что спасающиеся от войны украинцы снова могут подать заявку на денежную поддержку от ООН. Подать заявку на многоцелевую помощь Агентству ООН по делам беженцев в Украине можно с 15 января.

Получить помощь могут люди, которые: не получали ранее помощь от международных организаций; имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи и относятся к уязвимым категориям населения.

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