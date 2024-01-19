За совершенное организатору может грозить до девяти лет лишения свободы.

Одесские полицейские задержали организатора преступной схемы, организованной для собственного обогащения. Подробности сообщены в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

В частности, полицейские и следователи в Одесской области раскрыли и задокументировали схему нелегального вывоза военнообязанных граждан Украины за границу.

По полученной информации, организатором преступной схемы, являясь водителем, искал потенциальных клиентов во время своих рейсов. Он предлагал свои услуги по вывозу за границу мужчин призывного возраста по стоимости 6000 долларов.

Водитель консультировал заинтересованных лиц по маршруту, условиям перевозки и поведению на пункте пропуска. Оплата услуг производилась на территории Молдовы.

Согласно разработанному плану, встреча с клиентом проводилась на месте отправки автобуса. Мужчина сначала садился в салон, а после выезда из города укрывался в специальном отсеке для отдыха, расположенном под водительским сиденьем. Во время прохождения паспортного контроля на границе водитель скрывал военнообязанного, а затем последний садился в салон как обычный пассажир.

Организатор схемы был задержан при попытке перевозки мужчины призывного возраста через границу в Молдову. За совершенное ему может грозить до девяти лет лишения свободы.

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