Обвиняемый на Одесчине в конце 2022 года передавал разведывательные данные российским спецслужбам.

На территории Одесской области суд вынес решение относительно работника судоремонтного завода, который передавал разведывательные данные об энергетических объектах и ​​морском порте Измаила в пользу российской федерации. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры подтвердили в суде, что обвиняемый в конце 2022 года передавал разведывательные данные российским спецслужбам, относительно расположения объектов критической инфраструктуры и подразделений Вооруженных Сил в городе Измаил.

В частности, интерес для россиян представляли координаты электроподстанций и месторасположения украинских блокпостов в непосредственной близости, их военное укрепление, вооружение и численность личного состава.

Во время рабочего времени на предприятии обвиняемый собирал информацию о деятельности судоремонтного завода. Еще одной задачей сотрудника было ведение наблюдений за динамикой прибытия судов в местный порт и видами транспортируемых ими грузов.

Правоохранители задержали предателя в январе 2023 года, а во время обыска изъяли мобильный телефон с поличным.

Во время судебного слушания он был признан виновным в совершении государственной измены (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины), и ему назначено 15 лет лишения свободы вместе с конфискацией имущества.

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