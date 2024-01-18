Им грозит наложение штрафа в размере от 119 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок от трех до восьми лет

В Одесской области обнаружены предприниматели, которые обеспечивали доступ к российскому телевидению. К сожалению, они могут оказаться штрафом и дальше продолжат разносить российскую пропаганду. Об этом подробно сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

В результате расследования установлено, что физические лица и предприниматели, специализируясь на прошивке и продаже ТВ-тюнеров, обеспечивали незаконный доступ к российским телеканалам. Путем конфигурации цифрового оборудования они осуществляли прием и раскодирование трансляций из российской федерации.

Полицейские провели обыски в городах Одесса, Раздельная и Белгород-Днестровский, во время которых было изъято компьютерное и программное оборудование, средства для настройки спутникового и аналогового телевидения, жесткие диски, ТВ-тюнеры, флеш-накопители, мобильные телефоны и другие предметы. направленные на проведение экспертизы.

Ведомости по данному инциденту занесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Указанный законодательный акт предусматривает наложение штрафа в размере от 119 до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.



