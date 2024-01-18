Новые названия были выбраны на основе результатов опросов местных жителей и рекомендаций рабочей группы по переименованию.

Поселковый совет Тарутинского в Одесской области принял решение о новых названиях для четырех населенных пунктов, подлежащих переименованию по закону о декоммунизации. Постановление об этом приняли на внеочередной сессии совета 16 января.

Новые названия были выбраны на основе результатов опросов местных жителей и рекомендаций рабочей группы по переименованию. Предложения выглядят следующим образом:

Поселок Тарутино - Бессарабское. Поселок Березино - Березно. Село Малоярославец Второй – Ярославец (в честь князя Ярослава Мудрого). Село Малоярославец Первый - Пограничное.

Проект с новыми названиями направлен в Верховную Раду Украины. Однако, не все местные жители поддержали эти изменения. Например, житель Тарутино Виктор Ганган выслал обращение в Украинский институт национальной памяти, прося пересмотреть решение о включении их населенных пунктов в перечень названий с символами российской имперской политики.

Однако его просьба была отклонена и теперь он и другие жители планируют подать иск в суд после начала процесса переименования.

Заметим, что поселок Тарутино был основан в 1814 году и стал первой немецкой колонией в Причерноморских степях. Названо в честь Тарутинского лагеря русской армии, расположенного в селе Тарутино Боровского уезда Калужской губернии, откуда в 1812 году началось наступление русской армии под командованием Михаила Кутузова.

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