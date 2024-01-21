В Одесской области правоохранители разоблачили бывшего гендиректора больницы на растрате чужого имущества в больших размерах.

В. о. генерального директора коммунального предприятия «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» заключил договор с физлицом предпринимателем.

Как сообщает СБУ, предпринимательница занималась оптовой торговлей фармацевтическими товарами.

Впрочем, подписан договор на закупку медицинских материалов, был со значительно завышенной стоимостью товаров.

Более 800 тысяч гривен должностное лицо заплатило за гемостатические бинты и компрессионные гемостатические губки, таким образом переплатив почти 500 тысяч гривен.

Следователи областной полиции под руководством Одесской областной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса.

Известно, что подозреваемому избирают меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правонарушителю грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

К слову, Служба безопасности задержала агента, который шпионил в Одесской области.

Как сообщила СБУ, основной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, включая склады и хранилища с пестицидами.

Кроме того, предатель разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения защитников.

По имеющимся данным СБУ, враг намеревался спровоцировать экологическую беду.

Для сбора данных фигурант стал работать таксистом, таким образом фиксируя локации.

Сотрудники СБУ задержали его во время выполнения "задачи".

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