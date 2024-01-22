Друзья Евгения отмечают, что он был настоящим мастером слова, хорошим человеком и талантливым актером.

21 января в Одессе скончался известный актер, драматург и писатель Евгений Хаит. Его сердце перестало драться. Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" в Одесском городском совете Олег Филимонов.

Евгений Хаит был участником команды КВН Одесского государственного университета, актером в "Джентльмен-шоу" и сценаристом "Голые и смешные".

"Друзья! Ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блоггер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хоть на сердце он никогда не жаловался. И воцарилась пустота. Пишу и до конца не понимаю, что произошло. Женька, умница, очень тонкий и талантливый человек», - написал Филимонов.

Всемирный клуб одесситов также выразил соболезнования родным и близким Евгения: "Вечная света о Евгении - в наших сердцах... Искренние соболезнования родителям Жене - Юлии и Валерию Исааковичу Хаиту...".

Друзья Евгения отмечают, что он был настоящим мастером слова.

"Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор еще со времен наших после КВН гастролей. Как он любил жизнь! Он пел с ансамблем девушек. Он проводил кастинг для "Голых и смешных" и слыл знатоком женской красоты. Друг, без тебя так пусто и плохо! Почивай с миром”, - написал Филимонов.

Прощание с Евгением Хаитом состоится в фойе Одесской киностудии во вторник с 12:00. Актера похоронят на Таировском кладбище.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе мужчина напал с ножом на посетителя супермаркета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области случилась трагедия на дороге, полиция сообщила детали.

Также писала Politeka, в Одесской области мужчина придумал хитрую схеу, чтобы заработать на ухилянтах.