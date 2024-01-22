Украинцам, в том числе одесситам, в 2024 году увеличат размер пенсионных выплат.

В Минсоцполитике назвали приблизительный размер повышения пенсий в Украине в 2024 году.

Известно, что в 2024 году предусмотрено проиндексировать пенсии в Украине.

Об индексации пенсий в Украине сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время единого телемарафона.

В 2024 году предусмотрено проиндексировать пенсии на 13%

Однако точный размер индексации пенсий будет определен на основе показателей макроэкономики - они станут известными в середине февраля.

Данное решение будет предназначено для защиты пенсионеров от отрицательного влияния инфляции.

Замминистра добавила, что в 2022-2023 годах индексация пенсий в Украине перекрыла и превысила уровень роста инфляции и зарплат.

К слову, некоторые пенсионеры, даже после перехода на заслуженный отдых, продолжают работать, и в 2023 году размер их пенсий увеличился в среднем на 17%.

По данным Пенсионного фонда Украины, сейчас в Украине 10,5 миллионов пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжают работать.

Средняя сумма пенсионных выплат для работающих пенсионеров за 2023 год выросла на 823,48 гривны. К концу года этот показатель составлял 5 661,05 гривен.

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