В Одесской области простились с 27-летним военным, которому 7 января должно было исполниться 28 лет.

В Одесской области 22 января состоялось прощание с погибшим военным Вадимом Томой, которому 7 января должно было исполниться только 28 лет. О прощании с защитником сообщили в Болградской районной государственной администрации и показали фото с места.

Вадим был призван на военную службу по мобилизации в марте прошлого года. Он отличался достоинством и мужеством в исполнении своей воинской обязанности, участвовавшей в защите государства и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации. Наш защитник погиб во время боя 18 декабря 2023 в Купянском районе Харьковской области. Похороны прошли в селе Калачевка.

На церемонии прощания присутствовали родные, близкие, друзья, военнослужащие, односельчане и руководство Тарутинского поселкового совета. Тарутинский поселковый председатель Савва Чернев выразил глубокую признательность за защиту страны и выразил искренние соболезнования семье погибшего.

Заупокойную службу за воином провел отец Сергий из Свято-Архангело-Михайловской церкви села Петровск.

"Низкий поклон нашему защитнику! Вечная память, честь и слава Герою! Никогда не забудем...", - добавили в публикации.

В комментариях под постом украинцы выражают свое соболезнование семье Героя: "Вечная покой, Герой!", "Спасибо за все, Герой. Вечная память, Герой", "Почивай с миром".

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