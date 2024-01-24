Мужчине и продавцу было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, а в отношении них направлены обвинительные акты в суд.

В Одесской области двум лицам предъявлено обвинение в торговле алкоголем, что привело к смерти восьми человек и госпитализации еще четырех человек. Об этом подробнее сообщили в Бюро экономической безопасности.

По полученным данным, житель Раздельнянского района приобретал технический спирт в Днепре, который получал по почте. После этого он разбавлял его водой, добавлял красители, пищевые добавки и фасовал в бытовую тару. Полученный алкоголь передавал своей знакомой, осуществлявшей продажу в местном магазине.

Сотрудники бюро провели 14 обысков в Одесской области и Днепре, изъяв остатки алкоголя, технический спирт в бочках объемом 20, 200 и 1000 литров, парфюмерный спирт, растворители технические в таре объемом 200 литров и 1000 литров. тому подобное.

"Пять неотложных обысков были проведены в населенном пункте, где произошла трагедия, в том числе в доме продавщицы, в магазине, где реализовывалась незаконно изготовленная алкогольная продукция, и в помещениях пострадавших. Девять обысков детективы провели в Днепре, в месте хранения незаконно произведенных подакцизных товаров", - говорится в сообщении.

Медицинская экспертиза определила, что суррогатный алкоголь содержал ядовитое вещество - метанол, повлекший смерть людей.

Мужчине и продавцу было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, а в отношении них направлены обвинительные акты в суд.

Также был обнаружен поставщик спирта, которому поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Суд решил наказать обвиняемого штрафом в размере 85 тысяч гривен и конфискацией имущества.

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