24-летний военный Александр Чихичин из Одесщины погиб во время боевых действий. Молодой человек вступил в территориальную оборону в Одессе уже в первый день вторжения. Об этой трагедии сообщили в Петропавловской ОТГ.

Он родился 24 апреля 1999 в селе Петропавловка и получил образование в местной школе. Трагически погиб 21 января вблизи населенного пункта Роботино в Запорожской области.

Александр Чихичин был младшим сыном в многочисленной семье и отличался от детства добротой. Всегда готов помочь и поддержать других, у него не было военной службы за плечами, но в первый день российской агрессии решил присоединиться к территориальной обороне в Одессе. Подробности о прощании с погибшим героем будут сообщены позже.

"И снова вся община склонила головы, стоя на коленях провожать погибшего Героя-защитника Александра Чихичина. Ни какие слова не в состоянии передать всю боль утраты. Мы всегда будем помнить подвиг Героя. Герои не умирают!", - говорится в сообщении.

В комментариях украинцы выражают свое соболезнование близким умершего Героя: "Прости, дитя, всех взрослых, за то, что в свои юные годы, тебе пришлось обнимать автомат", "Мы все скучаем и будем помнить тебя, наш герой. Родителям терпения", "Царство небесное тебе наш Герой", "Родным и близким сострадания", "Вечная память".

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