Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, в городе работало ПВО.

Но, к сожалению, есть попадания.

«В Одессе есть попадание в промышленный объект, повреждение жилых домов и гражданской инфраструктуры. Предварительно известно о двух пострадавших», - рассказали в ОГА. Также появились кадры с места атаки, где можно увидеть серьезные разрушения.

Так, постраждала жилая многоэтажка, а также выгорели складские помещения.

На верхних этажах многоэтажки повреждено межэтажное перекрытие.

Известно, что один пострадавший доставлен в городскую больницу с ожогами и находится в состоянии средней тяжести. Другой - получил ушиб при падении, оказана медицинская помощь, от госпитализации человек отказался.

Добавим, сегодня, 25 января, в Харькове объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки 23 января.

В результате российских ударов в тот день в городе погибли 10 человек, 75 — получили ранения.

Последние новости Украины:

Нафтогаз сделал срочное заявление после ЧП: такого давно не было.

В Одесской области отравили 8 людей - детали громкого дела.

Жители Одесчины могут остаться без пенсии - важное предупреждение.