Сейчас решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от должности подозреваемого.

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении руководителю одного из сельсоветов Белгород-Днестровского района. Подробности о его преступной схеме сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно прокуратурой, СУ ГУНП и УСБУ Одесской области.

По данным следствия, глава сельсовета разработал преступную схему, с помощью которой пытался завладеть землей коммунальной собственности на побережье лимана в Белгород-Днестровском районе, представляя это как безвозмездную приватизацию.

Схема включала использование фальшивых документов о существовании здания на участке, что фактически давало право на его приватизацию, а затем выдачу решения сельсовета о передаче земли в частные руки.

Подозреваемый, таким образом, пытался получить права на 0,25 га земли на побережье Днестровского лимана и планировал продать ее за 12 000 долларов США. Уже был заключен предварительный договор купли-продажи и получил аванс в размере 3000 долларов США.

Несмотря на это, правоохранителям удалось помешать завершению плана по продаже земельного участка. Решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от должности подозреваемого. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников сделки и других эпизодов противоправной деятельности.

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