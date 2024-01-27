Подрядчик из Приморского района Одессы во время ремонта школы выводил более двух миллионов гривен для себя. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

Следствие указывает на то, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил средства, выделяемые на капитальный ремонт здания, стадиона и благоустройство территории школы. Мужчина представил ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ и лично подписал их. Это привело к нанесению ущерба бюджету города на сумму более двух миллионов гривен.

"Подрядчик завысил объем и стоимость строительных работ во время ремонта системы сливной канализации и обустройства ограды территории образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что работы должны были быть проведены в общеобразовательной школе по улице Тенистой, а стоимость работ оценили более чем в 37 миллионов гривен. Согласно данным системы Prozorro, соответствующий договор на капитальный ремонт школы №56 был заключен в 2020 году с компанией Линккор. Договор с этой компанией был расторгнут в 2023 году.

Мужчине предъявлено подозрение в совершении служебного подлога и присвоении бюджетных средств согласно ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. На данный момент рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

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