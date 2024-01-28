В ходе расследования полицейские в Одесской области обнаружили еще двух человек, причастных к этому делу.

На территории Одесской области раскрыли действия преступной группы, незаконно присвоившей более восьми миллионов гривен грантовых средств, предназначенных для проекта строительства канализации в городе Измаил. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По данным следствия, эти средства были выделены Румынией Украине для управленческих услуг в рамках проекта реконструкции канализационных сетей и создания резервного трубопровода в Измаиле. Три человека, включая менеджера проекта и двух директоров коммерческой структуры, стали подозреваемыми в хищении средств.

В октябре 2023 года менеджер проекта, который является директором одного из коммунальных предприятий Измаильского горсовета, был сообщен о подозрении. Считается, что он разработал план по завладению грантовыми средствами, используя коммерческую структуру, которую он сам создал.

"С 2019 года подконтрольные фигуранту лица составляли ложные акты о предоставленных услугах по управлению государственным проектом. Сам фигурант утверждал фиктивные документы. По такой схеме на счета коммерческой структуры было перечислено более 8 000 000 гривен", - говорится в сообщении.

В ходе расследования полицейские обнаружили еще двух человек, причастных к этому делу - директора коммерческой структуры. Сейчас всем троим объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 и 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Им грозит до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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