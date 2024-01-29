В Украине, в частности в Одесской области, в 2024 году изменятся пенсионные выплаты.

Так, в Украине, в том числе, в Одесской области, с 1 января выросли прожиточные минимумы для разных категорий лиц, поэтому пенсии тоже увеличатся.

В ПФУ рассказали, что дважды вырастут пенсии у 2024 году после индексации в марте, а также отдельным категориям пенсионеров прогнозируется повышение в апреле.

Рост минимальной зарплаты с 1 января 2024 года до 7 100 гривен приведет к росту пенсий украинцев старше 65 лет, имеющих полный стаж.

Таким образом, пенсии этой категории лиц будет составлять не менее 40% от минимальной зарплаты, прогнозируется рост с 2680 до 2840 гривен с 1 января.

Дальнейшее повышение минимальной зарплаты должно состояться в апреле, прогнозируется увеличение выплат с 7100 до 8000 гривен. Таким образом, пенсии этой категории будут составлять 3200 гривен вместо 2840 гривен.

Напомним, что 1 января 2024 размер полного стажа для получения указанной пенсии составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Также важно отметить, что с 1 января выросли прожиточные минимумы для разных категорий лиц, и минимальная пенсия увеличилась с 2093 до 2361 гривен.

Некоторые пенсионеры получили возрастную надбавку, в данный момент доплаты выглядят так: для граждан от 70 до 74 лет ежемесячная надбавка составляет 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, более 80 лет – 570 гривен.

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