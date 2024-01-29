Причина смерти мальчика будет установлена ​​во время проведения судебно-медицинской экспертизы.

В Одесской области расследуют обстоятельства гибели 8-летнего мальчика. В больнице в городе Одесса скончался мальчик, попавший в медицинское учреждение в критическом состоянии. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

28 января вечером полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу доставлен ребенок из Березовского района в состоянии клинической смерти.

Умер мальчик при оказании медицинской помощи менее чем через час. После осмотра тела ребенка, следователи не выявили признаков насильственной смерти.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 части 2 пункта 2 Уголовного кодекса Украины. Причина смерти мальчика будет установлена ​​во время проведения судебно-медицинской экспертизы.

Стоит также напомнить, что в Одесской областной детской больнице прооперировали младенца, у которого был врожденный порок сердца.

Ребенок, прошедший операцию, родился с весом 900 граммов и обнаружил врожденный порок сердца — гемодинамически значимый открытый артериальный пролив с признаками высокого артериального давления в легких. По словам медицинского персонала, у малыша возникли проблемы усвоения смеси, и была угроза отека легких.

Операция прошла успешно, но перед новорожденным стоит трудный путь послеоперационного периода.

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