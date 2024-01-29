Санкция статьи по которой будут судить командира предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Детективы Государственного бюро расследований завершили предварительное следствие по делу о командире взвода одного из военных подразделений в Одесской области. Подробности были сообщены пресс-службой ДБР. Обвинительный приговор направлен в суд.

Известно, что командир взвода потребовал от бойцов плату за возможность взять отгул. За день отгула чиновник получал из военнослужащих по 4 тысячи гривен, а в случае отказа предоставлять деньги он угрожал подчиненным возможными проблемами в службе и даже физической расправой.

Следователи ДБР зафиксировали 10 случаев получения должностным лицом взяток. Также установлены факты применения физической силы и избиения бойцов.

Военнослужащий обвиняется в неправомерном извлечении выгоды и применении насилия к подчиненному (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним еще об одном подобном скандале. Сотрудники Государственного бюро расследований завершили преддосудебное расследование по заместителю командира одного из военных подразделений Ровенщины, который обеспечивал неправомерные выплаты одному из подчиненных.

В случае занимания должности временного исполняющего обязанности командира воинской части, обвиняемый подписывал документы для выдачи денежного довольствия военнослужащей, которая в течение 11 месяцев не выполняла службу и не выполняла свои служебные обязанности.

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