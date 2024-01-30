Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.

Правоохранители вернули поврежденный гаджет потерпевшему и сообщили подозреваемым о нарушении. За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы.

Полицейские установили, что два друга остановили парня на проспекте Украинских Героев и обвинили его в фотографировании военных объектов. Молодой человек пытался отклонить обвинения и вынул из сумки свой мобильный телефон, чтобы доказать отсутствие запрещенных фотографий. Один из нападавших вырвал гаджет стоимостью три тысячи гривен и вместе со своим сообщником скрылся. Потерпевший пытался догнать преступников, требуя возвращения смартфона, но получил удар кулаком по лицу.

После того как преступники скрылись, потерпевший обратился в местную полицию. Через несколько дней правоохранители установили лиц, совершивших нападение, и нашли имущество, которое вернули владельцу.

При наличии достаточных доказательств полицейские сообщили фигурантам о подозрении в открытом похищении чужого имущества, т.е. грабеже, сопряженном с насилием, которое не представляет угрозы жизни или здоровью потерпевшего, совершенном по предварительному сговору группы лиц, в условиях военного положения. Это преступление квалифицируется по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание лишением свободы сроком от семи до десяти лет.

Суд решил применить к подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Дело находится на этапе следствия», – сообщила следственная полиция Елена Шевченко.

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