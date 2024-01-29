Об этом сам ведущий сообщил в своем аккаунте в Instagram. По его словам, представители центра подошли к нему на железнодорожном вокзале и вежливо попросили предъявить документы. Даже после того, как они узнали его, это не повлияло на ход проверки.

"Сегодня на вокзале ко мне подошли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Очень профессионально, интеллигентно и корректно попросили предъявить документы. Потом узнали, но это не изменило процесс проверки. Убедившись, что все документы в норме – ребята пожелали хорошего рабочего дня ", – отметил он.

Решетник также добавил, что опубликовал этот пост, чтобы призвать к соблюдению закона и ответственности в случае его нарушения.

"Я взрослый парень и понимаю, что ситуации бывают разными… я рассказал свою историю. Однако считаю, что мы с уважением должны относиться к закону и тем, кто отвечает за его соблюдение. Потому что это основа! И хотелось бы, чтобы не только простые украинцы жили по законам..", - убеждает он.

Такая ситуация возмутила украинцев, которые начали выражать свое недовольство в комментариях под сообщением ведущего:

«Родители с 5 детьми воюют. А, если бы у вас было 2 детей, то тогда решал бы все один звонок. И не стоит разводить демагогию», – пишет пользователь под именем vikki_85k.

Другой комментатор отмечает: «Омерзительно слушать это из ваших уст, когда такой беспредел со стороны тцк! Можно писать статьи и сидеть в Киеве или за границей, а не на войну идти».

Пользователь с ником alla.ishenko говорит: «А выглядит как реклама типа распространения информации "хорошей" о ТЦК».

Похожие мнения и другой комментатор: «Интересно, детьми прикрываться это очень по-настоящему».

«Сколько вам заплатили за этот пост? В стране, наверное, есть люди как вам поверят, но мы не тупые», - говорит под сообщением ludmila.onatskaya.

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